"Русский военный корабль, иди на х*й": ГПСУ хочет зарегистрировать фразу как торговую марку – ЕС против

Государственная пограничная служба Украины хочет зарегистрировать как торговую марку уже всем известную фразу "Русский военный корабль, иди на х*й", которую сказал пограничник с острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения России. Однако Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) против этого.

Об этом пишет Politico.

"Выражение неповиновения впервые прозвучало в смелом ответе украинского солдата российскому военному кораблю, который требовал сдаться, когда он готовился атаковать остров Змеиный в Черном море в первые часы вторжения. Через два года после этого эта фраза стала символом устойчивости Киева против Москвы. Но, по мнению органов ЕС по защите прав интеллектуальной собственности, он не отвечает требованию стать торговой маркой", — пишет издание.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии изданию отметил, что авторство этой фразы должно принадлежать Украине "как подтверждение решительности и несокрушимости украинских пограничников".

"Надо отдать должное защитнику, который своим поступком, своей решительной демонстрацией несокрушимости вдохновил людей, Украину и мировое сообщество", — сказал он.

Брюссельские юристы Андрей Буковник и Тарас Кульбаба подали заявку на регистрацию фразы как торговой марки еще 16 марта 2022 года под именем солдата, первым ее произнесшего.

Они говорят, что это даст возможность гарантировать, что никто не сможет получить прибыль от продукции, содержащей вариации его фразы. По словам Демченко, на популярности изречения зарабатывают торговцы с "неискренними намерениями".

Впрочем, Офис интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) сообщил, что фраза не может стать торговой маркой, поскольку она "противоречит общепринятым принципам морали, поскольку стремится получить финансовую выгоду от того, что общепризнанно считается трагическим событием".

На многих торговых платформах продается разнообразная коммерческая продукция, содержащая варианты фразы "Русский военный корабль, иди на х*й". Но ни Украина, ни солдат, захваченный Россией и впоследствии освобожденный в результате обмена пленными, не могут сделать ничего, чтобы другие не могли заработать на его фразе, говорят юристы.

"Первый отказ был действительно обидчив. Это было очень больно, потому что они сказали, что солдат будет наживаться на войне, на собственном высказывании, которое он сказал российскому военному кораблю", — сказал юристы Андрей Буковник.

Второй раз EUIPO отклонил заявку на получение торговой марки в декабре 2022 года, однако тогда это уже объяснили тем, что в ней используются "вульгарные высказывания с оскорбительным сексуальным подтекстом".

В третий раз европейский Офис интеллектуальной собственности отклонил апелляцию юристов, отметив, что фраза о российском корабле не носит "отличительный характер", то есть товары или услуги под этой фразой нельзя отличить от товаров или услуг другого происхождения.

Буковник отметил, что это решение также вызвало удивление, поскольку он считает, что это "очень уникальный лозунг", четко ассоциирующийся с конкретным событием на острове Змеином, крохотном, но стратегически важном острове в Черном море.

"Это свобода выражения взглядов. Если в нем есть слово "х*й", это было сделано в очень особый момент. Вы не можете цензурировать людей в таких ситуациях", – отметил Буковник.

Профессор права интеллектуальной собственности Стокгольмского университета Элеонора Розати говорит, что это дело "изначально проиграно". По ее словам, фразы, выражающие политическое мнение как, например, "Je suis Charlie" и "Black Lives Matter", EUIPO будет отклонять, потому что у них нет достаточной различности.

"Мы верим в справедливость и надеемся, что решение о торговой марке [...] будет взвешенным и в пользу тех, кто героически выразил эту фразу", – сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Хотя адвокаты были разочарованы постоянными отказами, Андрей Буковник и Тарас Кульбаба заявили, что не намерены отказываться от дела и в феврале подали еще одну апелляцию.

Напомним, фраза "русский военный корабль, иди на х*й" стала главным словом 2022 года в Украине.

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