"Российское руководство хочет закончить войну без авиации": Арестович рассказал о потерях оккупантов

Украинские защитники дают достойный отпор российским военным, которые враждебно вторглись в Украину.

ВСУ ежедневно ликвидируют оккупантов и их технику.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем видеообращении, за прошлые сутки украинские защитники только на территории Донецкой и Луганской областей уничтожили 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика.

"За прошлые сутки только на территории Донецкой и Луганской областей отбиты семь атак врага, уничтожены 13 танков, три артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика", — прокомментировал политик.

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А уже за эти сутки ВСУ удалось уничтожить три самолета. Как отметил Арестович, если так будет происходить и дальше, то Россия полностью потеряет свою авиацию.

"Подразделения воздушной обороны Вооруженных сил Украины сбили три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и уже третий самолет за сутки. Я так понимаю, что российское руководство хочет закончить эту войну без авиации как таковой. Что ж, поможем им", — добавил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, что Киев не стоит считать безопасным, и объяснил, почему.

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