"Русского командира немного размазало": ВСУ затрофеили танк Т-90М

ВСУ на Запорожском направлении в боях за село Роботино подвели российский танк Т-90М. Российская пропаганда называет этот танк "лучшим в мире" и которому "аналогов нет".

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

Как отмечается, украинские военные в боях за село Роботино прицельно попали из противотанкового ракетного комплекса в башню танка, прожег отверстие в броне. Что интересно, стоимость танка составляет более 4 миллионов долларов.

"Российского командира немного размазало кумулятивным зарядом. Но пожара не произошло, танк не вышел из строя и остался практически целым и ремонтопригодным. И бойцы отдельного штурмового батальона "Скала" захватили этот танк. Завтра покажем распаковку нового Т-90М "Прорыв", сделанного в 2022 году. Слава Вооруженным силам Украины", – рассказал Бутусов.

Напомним, что на фоне успехов ВСУ оккупанты начали быстро укреплять оборону Токмака на Запорожье.

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