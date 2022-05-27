Русскоязычные жители Украины рассказали, притесняли ли их через язык: результаты опроса

93% русскоязычных жителей Украины рассказали, что их никогда не притесняли из-за языка.
Русскоязычные и этнические россияне утверждают, что заявления о притеснениях и "нацистах" в Украине – это российский фейк.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 19-24 мая.
"Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет свою долгую историю становления и государственности (а не является "искусственным" произведением советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против России", — говорится в выводах КМИСа.
Люди утверждают, что Россия начала захватническую и несправедливую войну против Украины под предлогом "защиты русскоязычных и борьбы с мифическими нацистами". Они уверены, что россияне намеренно убивают украинцев и уничтожают гражданскую инфраструктуру.
Напомним, полномасштабное вторжение России в Украину снизило нормальное отношение украинцев к россиянам. Сейчас 92% граждан нашей страны плохо относятся к РФ.
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