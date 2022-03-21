"Русскоязычный, не значит, что не патриот" — Вилкул о позиции жителей Кривого Рога в войне

"Русскоязычный, не значит, что не патриот" — Вилкул о позиции жителей Кривого Рога в войне

Он уверяет, что свои взгляды не менял и всегда был на стороне Украины.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что Кривой Рог, несмотря на то, что русскоязычный, но Россию не поддерживает, как и он сам.

Об этом он рассказал в эфире ТСН.

«Не было у нас переоценки ценности, криворожане всегда были проукраинскими», – отметил он.

Вилкул уверен, что русские парадигмы путают, что если их регион русскоязычен, но это не значит, что они русские. «Русскоязычный - не означает, что он не патриот и не готов воевать за Украину», — заявил политик и подчеркнул, что им безразлично от какого врага защищать Кривой Рог.

В то же время отметил, что сейчас область сплочена вокруг президента. «Он войдет в истории как великий президент великой нации. Сейчас говорить о политике – это брэд», — добавил Вилкул.

Сейчас, по его словам, враг на расстоянии от города на 17-40 километров, на разных участках. Россияне пытаются небольшими группами к десятку техники попытаться совершать наступления. Но, по мнению Вилкула, окружить город нет вероятности, потому что его протяженность 120 километров. Опаснее всего сейчас на Юге, где «как тараканы лезут из Крыма в Херсон» и обстреливают территории.

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