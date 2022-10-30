"Рвался в бой, а на войне пробыл всего три дня" – ВСУ ликвидировали россиянина-"патриота" (фото)

В сентябре оккупанта мобилизовали, а через несколько недель отправили в Украину.

В Украине 24 октября ликвидировали россиянина Сергея Горбунова, называвшего себя "патриотом", однако "повоевать" он успел всего три дня.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

Церемония прощания с российским захватчиком прошла в Волгограде 28 октября. Как пишут пропагандистские СМИ РФ, после окончания школы Горбунов проходил срочную службу в 2007-2008 годах. Оккупанта также мог участвовать во вторжении России в Грузию в 2008 году.

Родственники оккупанта рассказали, что Горбунов был в резерве и еще до объявления мобилизации ходил в военкомат.

"Он там три дня всего пробыл. Был в резерве — еще до объявления мобилизации ходил в военкомат. Форму ему там все выдали. А когда мобилизация началась, их в первую очередь забрали".

Фото/VK: Сергей Горбунов

Перед отправкой на войну на своей странице в соцсети оккупант опубликовал фото сына, заявив, что это то, ради чего он, как "патриот", идет на войну "бороться за свою родину".

Фото/VK: Сергей Горбунов

Потери РФ на войне и мобилизация россиян

По данным Генштаба, по состоянию на 30 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 71 200 тыс. солдат армии РФ.

Диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о начале так называемой "частичной" мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что в России якобы удалось мобилизовать 300 тысяч военных. В этой связи Шойгу заявил, что меры по "долевой мобилизации" закончены.

В России мужчинам предлагают подписывать контракт и идти на войну в Украину в обмен на списание долгов за коммунальные услуги.

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что сегодня в Украине сражается от 140 до 160 тысяч оккупантов.

В России ППК "Вагнера" массово набирает на войну заключенных из российских тюрем с ВИЧ и гепатитом для дальнейшего их привлечения на строительство оборонной линии на оккупированных территориях Донбасса.

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