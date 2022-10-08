"Рвется там, где тонко": в ВСУ ответили, причастны ли к взрывам на Крымском мосту

По словам Натальи Гуменюк, ВСУ много времени проводили над тем, чтобы лишить врага возможности подтягивать силы и резервы.

В ВСУ не подтверждают и не опровергают свою причастность к подрыву Крымского моста.

Об этом свидетельствует комментарий главы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталии Гуменюк в эфире канала " FREEДОМ ".

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"Крымский мост устал, как и многие в Крыму и на остальных оккупированных территориях. Эта усталость должна была быть своего рода найти выход для себя и прорваться. А рвется там, где тонко", – говорит Гуменюк.

На вопрос, причастны ли ВСУ к подрыву она уклончиво ответила: "Мы много времени проводили над тем, чтобы лишить врага возможности подтягивать силы и резервы. Мы много говорили, что держим под огневым контролем временно оккупированную территорию. Это значит, что мы проводим мероприятия, которые истощают возможности врага. Ну вот истощение – это тоже утончение и потом разрыв".

"То, что произошло с Керченским мостом — еще один пример того, что транспортная артерия, которая облегчала бы работу оккупантам, обезврежена", — подытожила она.

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

Напомним, что взрыв на Крымском мосту, соединяющий оккупированный полуостров с РФ, прогремел сегодня около 6 часов утра.

Оккупационные "власти" Крыма также заявили, что движение по Керченскому мосту полностью закрыто. Готовится запуск паромной переправы через пролив. К ней уже начали собираться огромные очереди россиян, чтобы уехать с полуострова.

Позже оккупанты показали, как выглядит сейчас поврежденный мост. Все было снято с такого ракуса, чтобы не шокировать реальностью россиян.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен: взрыв устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Позже главный коллаборант и "гауляйтер" оккупированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что автомобильное движение невредимыми полосами моста возобновили. Но только для легковых автомобилей и автобусов. Грузовики пока не пропускают.

Справка:

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года, а уже через год Россия запустила им железнодорожное сообщение. С начала полномасштабного вторжения в Украину начали обсуждать идею уничтожения этого моста, потому что именно через него Россия перебрасывает подкрепление оккупантам на южном направлении.