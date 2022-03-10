"Рвутся к сердцу государства": Кличко сообщил, что Киев готовится дать отпор оккупантам

Под Киевом продолжаются бои с РФ.

Под Киевом продолжаются бои с российскими оккупантами. Столица готовится, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу государства.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, сейчас все украинцы – единые, как никогда, и имеют одну цель – освободить государство от нашествия оккупантов и отстоять свое будущее.

"Мы готовимся, чтобы дать отпор агрессору, который рвется к сердцу государства. И сейчас столица помогает области в эвакуации жителей Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. За последние два дня удалось вывезти тысячи человек. Город предоставляет пассажирский транспорт. Киевские спасатели встречают людей на железнодорожном вокзале. И тех, кто хочет уехать из Киева, отправляют поездами на Западную Украину", — написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что украинцы непременно выстоят, ведь вместе мы сильные.

"Наши военные – отважные герои! Украинцы – свободная нация", — подытожил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ключевой целью россиян является захват Киева с последующим захватом власти. Но городской голова заверил, что пока планы оккупантов не имеют успеха, ВСУ достойно защищают Киев от захватчиков.

Как сообщалось, украинская армия ночью контратаковала под Киевом и уничтожила 5 российских танков.

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