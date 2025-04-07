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Ряд областей охватила воздушная тревога: где и какая есть угроза
Следует находиться в укрытиях.
Ряд областей днем 7 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Увага! Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 13:37 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черкасская
Кировоградская
Полтавская
Сумская
Харьковская
Напомним, в Киеве вечером, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.