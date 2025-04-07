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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: где и какая есть угроза

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога

Ряд областей днем 7 апреля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Увага! Угроза применения баллистического вооружения из Курска", - сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 13:37 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черкасская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Харьковская

Напомним, в Киеве вечером, 6 апреля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также звучат в ряде других областей.

Дата публикации
Количество просмотров
367
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