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Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога 2 февраля

Следует находиться в укрытиях.

Ряд областей Украины 2 февраля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — отметили в ПС ВСУ.

По состоянию на 11:07 "покраснели" следующие области:

  • Сумская
  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Днепропетровская
  • Кировоградская
  • Николаевская
  • Херсонская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Харьковская

Напомним, в этот же день в ряде областей Украины уже объявлялась воздушная тревога не только из-за угрозы баллистики.

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