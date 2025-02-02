Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.
Ряд областей Украины 2 февраля охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Угроза применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога!", — отметили в ПС ВСУ.
По состоянию на 11:07 "покраснели" следующие области:
- Сумская
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Днепропетровская
- Кировоградская
- Николаевская
- Херсонская
- Запорожская
- Донецкая
- Харьковская
Напомним, в этот же день в ряде областей Украины уже объявлялась воздушная тревога не только из-за угрозы баллистики.
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