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Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Следует находиться в укрытиях.
Ряд областей охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
По состоянию на 11:50 "покраснели" следующие области:
Винницкая
Житомирская
Киевская
Черниговская
Сумская
Харьковская
Донецкая
Запорожская
Днепропетровская
Кировоградская
Полтавская
Черкасская
Напомним, утром в этот же день в ряде регионов также звучала сирена. Была угроза баллистики.