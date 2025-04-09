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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
636
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Следует находиться в укрытиях.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога 9 апреля

Воздушная тревога 9 апреля

Ряд областей охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

По состоянию на 11:50 "покраснели" следующие области:

  • Винницкая

  • Житомирская

  • Киевская

  • Черниговская

  • Сумская

  • Харьковская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Кировоградская

  • Полтавская

  • Черкасская

Напомним, утром в этот же день в ряде регионов также звучала сирена. Была угроза баллистики.

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