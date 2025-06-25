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Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза
Из-за угрозы баллистики следует находиться в укрытиях.
Днем 25 июня ряд областей Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Информацию подтвердили в ВС ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что фиксируется скоростная цель в Изюме Харьковской области.
Впоследствии в Харькове раздались взрывы.
Напомним, в ночь на 25 июня Харьков атаковали российские ударные БПЛА. В результате обстрела ранен мужчина.
Как отмечается, попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина: его госпитализировали в больницу.
"В 3-этажном и 5-этажном жилых домах возникли пожары. К счастью, последний дом был еще не заселен", - отметили в ведомстве.