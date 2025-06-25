Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

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Днем 25 июня ряд областей Украины охватила воздушная тревога. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили в ВС ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что фиксируется скоростная цель в Изюме Харьковской области.

Впоследствии в Харькове раздались взрывы.

Напомним, в ночь на 25 июня Харьков атаковали российские ударные БПЛА. В результате обстрела ранен мужчина.

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Как отмечается, попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал 64-летний мужчина: его госпитализировали в больницу.

"В 3-этажном и 5-этажном жилых домах возникли пожары. К счастью, последний дом был еще не заселен", - отметили в ведомстве.