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Ряд областей охватила воздушная тревога: враг атакует "Шахедами"
Очередной беспокойный вечер для украинцев.
Вечером 29 марта враг запустил по Украине ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на 22:21 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черкасская
Кировоградская
Днепропетровская
Донецкая
Харьковская
Полтавская
Сумская
Черниговская
Напомним, утром 29 марта в части областей была объявлена воздушная тревога . Известно об угрозе баллистического вооружения.