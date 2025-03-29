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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1009
Время на прочтение
1 мин

Ряд областей охватила воздушная тревога: враг атакует "Шахедами"

Очередной беспокойный вечер для украинцев.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Вечером 29 марта враг запустил по Украине ударные БПЛА. Оставайтесь в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на 22:21 "покраснели" следующие области:

  • Киевская

  • Черкасская

  • Кировоградская

  • Днепропетровская

  • Донецкая

  • Харьковская

  • Полтавская

  • Сумская

  • Черниговская

Напомним, утром 29 марта в части областей была объявлена воздушная тревога . Известно об угрозе баллистического вооружения.

Дата публикации
Количество просмотров
1009
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