Ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая опасность

Ряд областей Украины днем 17 февраля охватила воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.

Как отмечалось, наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — написали в ПС ВСУ.

"Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Одесская области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:04 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Одесская

Кировоградская

Черкасская

Напомним, в этот же день часть Украины охватывала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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