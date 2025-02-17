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Ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая опасность

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Ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая опасность

Воздушная тревога 17 февраля

Следует оставаться в безопасных местах.

Ряд областей Украины днем 17 февраля охватила воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.

Как отмечалось, наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — написали в ПС ВСУ.

"Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Одесская области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:04 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Одесская
  • Кировоградская
  • Черкасская

Напомним, в этот же день часть Украины охватывала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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