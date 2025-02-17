Ряд областей Украины охватила воздушная тревога: какая опасность

Следует оставаться в безопасных местах.
Ряд областей Украины днем 17 февраля охватила воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.
Как отмечалось, наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" — написали в ПС ВСУ.
"Киевская, Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Одесская области – ракетная опасность", — говорится в сообщении.
По состоянию на 15:04 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Харьковская
- Донецкая
- Одесская
- Кировоградская
- Черкасская
Напомним, в этот же день часть Украины охватывала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Читайте также: