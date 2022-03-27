Ряд стран могут воспользоваться временем и вспомнить свои территории, в историю которых вмешалась Россия

Ряд стран могут воспользоваться временем и вспомнить свои территории, в историю которых вмешалась Россия

Азербайджаном, Японией и Польшей уже говорят о спорных территориях.

Резкое обострение отношений между Москвой и Азербайджаном. Баку требует от россиян правильно – согласно международным нормам – называть географические названия в регионе Нагорный Карабах и не называть его республикой. В регионе ввели военное положение.

Об этом говорится в ТСН.

Военное положение в регионе, резкие дипломатические заявления в сторону России – Азербайджан не теряет времени. Его вооруженные силы заходят туда, где стояли русские "так называемые миротворцы" в Нагорном Карабахе и выставляющий там наблюдательный пост. Маловероятно, что это сделали – без поддержки Турции.

«Обе наши страны – и Турция, и Азербайджан – могут коммуникировать с обеими сторонами, и Россией, и Украиной, с обеими отношениями. Мы попытались использовать наши отношения, но война все равно началась. Теперь мы прилагаем усилия, чтобы остановить ее», — говорил несколько дней назад в Астане министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Нагорный Карабах – старая историческая рана между Арменией и Азербайджаном, одна из многих, что появилась после развала Советского Союза и почти сразу вылившихся в войну в начале девяностых. После нее, в 94 там появилась самопровозглашенная никем в мире не признанная республика Нагорный Карабах. Симптоматически, что кроме Армении – республику признали только такие же самопровозглашенные Абхазия и Южная Осетия, а также Приднестровье. И еще – несколько отдельных американских городов с сильным армянским лобби. Именно Нагорный Карабах и постоянное напряжение с Азербайджаном – причина, почему Армения всегда держала сторону России, удерживала у себя российскую военную базу. Это – не помогло.

Полтора года назад осенью 2020 года Азербайджан фактически отбил Карабах, предварительно закупив турецкое оружие. Россия в защиту не встала, оправдавшись перед Арменией тем, что военных действий непосредственно на территории Армении не было.

Следовательно, прошлой осенью Азербайджан отпраздновал первый год победы. А теперь, похоже, решил добиться окончательного контроля над территорией в пределах своих международно признанных границ. И просто ввел войска в зону контроля русских так называемых миротворцев. Мол, а что они сейчас сделают?

Нагорный Карабах – не единственная спорная территория вокруг России, которую обсуждают после начала широкомасштабного наступления на Украину. Ранее японский МИД назвал Курильские острова своей северной территорией. И сравнил их незаконную оккупацию с нападением на Украину.

«Вся эта ситуация была создана вторжением России в Украину. Российский ответ распространяет это на все японско-российские отношения – и это чрезвычайно несправедливо, совершенно неприемлемо», – заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Официально между Японией и Россией до сих пор, со времен Второй мировой войны нет мира. Именно из-за этих островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, южную часть Курил, расположенных между Японией и русской Камчаткой. Японская сторона называет их своей землей, Россия – оккупировав их после капитуляции Японии – претензий не признает. Сейчас там живет около 17 тысяч россиян. И с предыдущим премьером Японии Кремль долго вел переговоры о возможном мирном соглашении, выбивая под это экономические преференции и не собираясь возвращать Курилы японцам. Теперь, когда Япония присоединилась к санкциям – Кремль демонстративно разрывает переговоры по мирному соглашению.

Еще одна территория на букву К с другой стороны России. Где любят, как и по всей России, вспоминать под собственным извращенным углом Вторую мировую. Сначала старопрусское село, затем польский Крулевец, затем немецкий Кенигсберг, после 45 года – советский Калининград. Стратегическая локация совершенно оторвана от России. Фактически колония Советского союза массово заселена после завоевания. Стратегическая ценность из-за выхода к воде и расположения в западной Европе. Абсолютно закрытое место для иностранцев, военное. Все его исторические ценности старого города вместе с руинами замка – окончательно уравнены с землей несмотря на многочисленные протесты историков. Советам не выгодна историческая память ни Крулевца, ни Кенигсберга, эта территория имеет теперь только одно назначение, стратегическое. Это – город военная база.

Между Москвой и Азербайджаном резко обострились отношения

Но буквально накануне поляки напомнят, что помнят историю. В интервью «СуперЭкспрессу» бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак напомнил: эта территория годами фактически оккупирована. «Теперь следовало бы заявить на нее права, как было раньше с отвоеванными территориями. Этот Калининградский район на мой взгляд является частью территории Польши. Мы имеем право выражать претензии на территории, которую оккупировала Россия».

Не забываем также об Абхазии и Северной Осетии. Непризнанные республики, отрезанные российскими войсками от Грузии в 2008 году – на них Россия испытала сценарий, который затем в 2014 году отработала в Украине. Пока что официальный Тбилиси занимает демонстративно пророссийскую позицию и даже санкций против Кремля не поддерживает.

Но среди городов Тбилиси, Проспект Свободы, регулярно занимают возмущенные этим грузины. Поддержки Украины они требуют так же громко, как и отставки собственного правительства.

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