Рядом с домом Евгении Эмеральд во время атаки на Киев упал обломок от российской ракеты

Бывшая военная и полицейская в декрете Евгения Эмеральд поделилась, что во время атаки на Киев рядом с ее домом упал обломок от российской ракеты.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Эмеральд призналась, что было очень громко, поэтому она действительно испугалась, особенно за детей. Во время взрывов экс-военная накрыла собой младшую дочь Афину. К счастью, они не пострадали. Евгения Эмеральд также обратилась к подписчикам и призвала их во время вражеских обстрелов не пренебрегать безопасностью.

Евгения Эмеральд / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Да, действительно, обломок упал недалеко от нашего дома в частном секторе на Осокорках. Громко было очень, мне не нужно вам об этом рассказывать, вы и так это все чувствуете и знаете. Страшно, потому что ребенок один, другой. Маленькая была рядом со мной, я ее накрыла собой, она ничего не поняла. Старшая спала, у нее сейчас каникулы. За детей очень страшно! Поэтому берегите себя, пожалуйста", — поделилась Эмеральд.

Напомним, недавно певица MamaRika рассказала о болезненной реакции ее 2-летнего сына на ракетный обстрел. Артистка говорит, что Давид очень испугался и от услышанных взрывов впервые заплакал.

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