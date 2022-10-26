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Недалеко от Минска приземлился российский истребитель МиГ-31К

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Недалеко от Минска приземлился российский истребитель МиГ-31К

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

На военном аэродроме Мачулищи в 18.30 приземлился российский истребитель МиГ-31К.

Российский истребитель МиГ-31К преземлился на военном аэродроме недалеко от белорусского Минска.

Об этом пишет телеграмм-канал "Белорусский Гаюн".

"18:30. Мачулищи. МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92333 приземлился на аэродром в Мачулищах”, — сообщает канал.

В воздухе истребитель пробыл час. Запуски ракет не зафиксированы. В настоящее время российские самолеты фиксируют в городе Барановичи.

Напомним, что российские оккупанты отводят глубже в оборону элитные подразделения на Херсонском направлении.

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