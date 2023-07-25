Рядом с Румынией: РФ нанесла удар по порту Рени вблизи границы НАТО

В результате ракетной атаки РФ по территории Украины ракеты упали недалеко от границы НАТО. В частности, под обстрел попал город Рени в Одесской области, который находится вблизи Румынии.

Об этом пишет The New York Times.

РФ атаковала дунайский порт, оправдывая это нападениями на украинские зерновые пути.

"Атака, произошедшая через реку от Румынии, повысила риск более прямой конфронтации с членом НАТО и произошла в тот же день, когда беспилотники нанесли удары по зданиям в Москве", – отмечают в издании.

Отмечается, что в результате удара уничтожены три склада с зерном и повреждена инфраструктура мирового портового оператора. Это свидетельствует о цели РФ уничтожить сельское хозяйство Украины.

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В издании отмечают, что это первая атака РФ на дунайский порт, которая является "самым близким ударом Москвы у территории военного альянса со времени полномасштабного вторжения России в Украину".

Добавим, что после того, как Россия вышла из "зернового" соглашения, оккупанты пытаются лишить Украину инструментария для продолжения экспорта нашего продовольствия. Ведь украинская сторона готова заручиться поддержкой Турции и ООН и реализовывать соглашение без РФ. Именно поэтому Россия разрушает ракетными ударами портовую инфраструктуру Одессы.

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