Рыба с радиацией для МАГАТЭ и новый шантаж Украины: что происходит на ЗАЭС

Россияне на ЗАЭС сливают радиоактивные вещества в пруд, в котором рыбачат инспекторы МАГАТЭ. Эксперт рассказал, что происходит на станции сейчас.
На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6, и россияне могут использовать это для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой.
Об этом заявил эксперт энергетического рынка, гендиректор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев.
"По имеющейся у меня информации, недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока № 6 – установка СВО-5 (спецводоочистка). Вероятная причина – небрежность и непрофессиональные действия российского "начальника смены" химического цеха, пропустившего момент насыщения -5/2", – говорит Куртев.
Это привело к попаданию радиоактивной борированной воды в машинный зал энергоблока №6. Жидкость попала в конденсатно-питательный тракт и присутствующий в ней раствор борной кислоты вступает в химическое взаимодействие с металлом трубопроводов и оборудованием второго контура, сделанным из нелегированной стали марки "Ст20".
"Чтобы исправить ситуацию сейчас теплоноситель второго контура пытаются отмыть путем водообмена. То есть, радиоактивную борированную воду разбавляют химически очищенной водой. Смесь заливается в сливной циркуляционный водовод и охлаждающий пруд. Это нарушает все санитарные нормы и правила, установленные для эксплуатации атомных станций, ведь попадает во внешнюю среду", – говорит эксперт.
На вопрос украинского персонала, почему энергоблок №6 не переводится в состояние холодной остановки, а энергоблок №4 в состояние горячего, российские "специалисты" объясняют, что это "требование Москвы".
"Такая информация вызывает большую обеспокоенность. Реакция России в виде бездействия дает основания говорить о создании почвы для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой", — отмечает Куртев.
По его словам, это подтверждает мнение о том, что в ДК "Росатом" принял решение использовать энергоблок №6, где имеется протечка из первого контура во второй, для реализации цепного сценария нарушения всех барьеров безопасности. Это предполагает переохлаждение и повреждение реактора, а также гильотинное разрушение трубок парогенераторов, что вызовет максимальный эффект "домино".
Кроме того, россияне постараются достичь максимального информационного эффекта, чтобы сдерживать действия украинской армии на южном направлении, апеллируя к МАГАТЭ относительно "угрозы ядерной катастрофы". Аналогичные аргументы будут использоваться для объяснения присутствия российских "специалистов" и их кураторов — как будто для ликвидации возможной катастрофы, уверен эксперт.
"Несмотря на вопиющие нарушения безопасности, в частности потерю целостности первого и второго контуров и попадание радиоактивного носителя во внешнюю среду, продолжается грубое нарушение радиационной и ядерной безопасности ЗАЭС. Технологический регламент и аварийные инструкции не выполняются. Информация о реальном положении дел не приходится ни Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРА), ни НАЭК "Энергоатом", ни МАГАТЭ", — отмечает Куртев.
Он также подчеркивает отсутствие реакции на такие действия инспекторов МАГАТЭ, которые вроде бы "очарованы" россиянами и не видят и не понимают масштабов нарушений.
"Вместо этого они рыбачат в ставку охладители (в который, собственно, сливается радиоактивная вода) в компании Юрия Черничука – коллаборанта, которого оккупационные власти назначили "генеральным директором Запорожской АЭС". То есть, инспекторов МАГАТЭ в прямом смысле используют как информационный "дымовой занавес" для утаивания нарушений и создания "алиби" для россиян", — говорит эксперт.
Он надеется, что эта информация будет способствовать усилению давления со стороны международного сообщества на Россию с целью недопущения худшего сценария, "иначе на скамье подсудимых в Гааге будут сидеть не только россияне".
Напомним, 9 сентября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили о военной активности вокруг ЗАЭС. Это свидетельствует о потенциальной угрозе ядерной безопасности и безопасности на месте, сказал генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.
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