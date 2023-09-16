Рыба с радиацией для МАГАТЭ и новый шантаж Украины: что происходит на ЗАЭС

Россияне на ЗАЭС сливают радиоактивные вещества в пруд, в котором рыбачат инспекторы МАГАТЭ. Эксперт рассказал, что происходит на станции сейчас.

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6, и россияне могут использовать это для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой.

Об этом заявил эксперт энергетического рынка, гендиректор группы компаний "Метрополия" Виктор Куртев.

"По имеющейся у меня информации, недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока № 6 – установка СВО-5 (спецводоочистка). Вероятная причина – небрежность и непрофессиональные действия российского "начальника смены" химического цеха, пропустившего момент насыщения -5/2", – говорит Куртев.

Это привело к попаданию радиоактивной борированной воды в машинный зал энергоблока №6. Жидкость попала в конденсатно-питательный тракт и присутствующий в ней раствор борной кислоты вступает в химическое взаимодействие с металлом трубопроводов и оборудованием второго контура, сделанным из нелегированной стали марки "Ст20".

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"Чтобы исправить ситуацию сейчас теплоноситель второго контура пытаются отмыть путем водообмена. То есть, радиоактивную борированную воду разбавляют химически очищенной водой. Смесь заливается в сливной циркуляционный водовод и охлаждающий пруд. Это нарушает все санитарные нормы и правила, установленные для эксплуатации атомных станций, ведь попадает во внешнюю среду", – говорит эксперт.

На вопрос украинского персонала, почему энергоблок №6 не переводится в состояние холодной остановки, а энергоблок №4 в состояние горячего, российские "специалисты" объясняют, что это "требование Москвы".

"Такая информация вызывает большую обеспокоенность. Реакция России в виде бездействия дает основания говорить о создании почвы для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой", — отмечает Куртев.

По его словам, это подтверждает мнение о том, что в ДК "Росатом" принял решение использовать энергоблок №6, где имеется протечка из первого контура во второй, для реализации цепного сценария нарушения всех барьеров безопасности. Это предполагает переохлаждение и повреждение реактора, а также гильотинное разрушение трубок парогенераторов, что вызовет максимальный эффект "домино".

Кроме того, россияне постараются достичь максимального информационного эффекта, чтобы сдерживать действия украинской армии на южном направлении, апеллируя к МАГАТЭ относительно "угрозы ядерной катастрофы". Аналогичные аргументы будут использоваться для объяснения присутствия российских "специалистов" и их кураторов — как будто для ликвидации возможной катастрофы, уверен эксперт.

"Несмотря на вопиющие нарушения безопасности, в частности потерю целостности первого и второго контуров и попадание радиоактивного носителя во внешнюю среду, продолжается грубое нарушение радиационной и ядерной безопасности ЗАЭС. Технологический регламент и аварийные инструкции не выполняются. Информация о реальном положении дел не приходится ни Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРА), ни НАЭК "Энергоатом", ни МАГАТЭ", — отмечает Куртев.

Он также подчеркивает отсутствие реакции на такие действия инспекторов МАГАТЭ, которые вроде бы "очарованы" россиянами и не видят и не понимают масштабов нарушений.

"Вместо этого они рыбачат в ставку охладители (в который, собственно, сливается радиоактивная вода) в компании Юрия Черничука – коллаборанта, которого оккупационные власти назначили "генеральным директором Запорожской АЭС". То есть, инспекторов МАГАТЭ в прямом смысле используют как информационный "дымовой занавес" для утаивания нарушений и создания "алиби" для россиян", — говорит эксперт.

Он надеется, что эта информация будет способствовать усилению давления со стороны международного сообщества на Россию с целью недопущения худшего сценария, "иначе на скамье подсудимых в Гааге будут сидеть не только россияне".

Напомним, 9 сентября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщили о военной активности вокруг ЗАЭС. Это свидетельствует о потенциальной угрозе ядерной безопасности и безопасности на месте, сказал генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси.

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