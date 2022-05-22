Рыбаки на Киевщине на своих лодках эвакуировали людей и доставляли питание, благодаря которому местные выжили

Жители села в Киевской области во время оккупации своими силами организовали эвакуационный маршрут для гражданских на своих рыбацких лодках.

Прямо под носом у чужаков, часто под обстрелами, вывозили по Киевскому водохранилищу женщин и детей в более безопасные места. Так эвакуировали около двух тысяч человек из нескольких сел, а еще обеспечивали людей, которые оставались в оккупации, продуктами, говорится в ТСН.

Татьяна забавляет своего лунного сына Андрюшу во дворе собственного дома. Только две недели, как она вернулась из родильного в уже освободившееся украинское село, до сих пор не может поверить, что здесь наконец тихо. «Мы приехали на Пасху и вышли на улицу, а тут вспышка. Это просто аномальная гроза была, а нам показалось, что снова началась война», — вспоминает женщина.

Месяц перед родами женщина со старшим сыном провела в оккупации. И чем дольше она продолжалась, тем страшнее ей было при жизни еще не родившегося ребенка. Ведь Татьяна знала, без помощи врачей родить не в силах. «Все понимали, что мне здесь никто не поможет. Сама я рожать не могла, у меня на то было противопоказание. Вокруг блокпосты оккупантов, которые не пропускали местных еще и расстреливали гражданские авто», — говорит женщина.

Но ждать освобождения села у Татьяны времени не было, переживала за жизнь ребенка. Так что вместе с соседями решили «идти» на большую землю по воде.

До берегов столицы здесь плыть минут сорок. Но когда на воде лед, а над головой кружатся вражеские вертолеты, дорога казалась вечностью. Татьяна переживала не только за себя и младенца, но и старшего сына, которого оставила в оккупированном селе. И все же села в лодку Анатолия, потому что знала, мужчина пол жизни рыбак и знает здесь каждую заводь.

Им удалось, они сошли на киевской земле, а на берегу их ждали волонтеры. Татьяну отправили в роддом, а лодку полностью загрузили провизией, особенно мукой, потому что хлеба в селе уже давно не видели.

«Там была рожь и мы набирали в мешки, там мололи все и перемешивали с пшеничной мукой, чтобы раздать людям. Впервые мы раздали каждому по полкило муки», — рассказывает рыбак.

Киевское море стало дорогой жизни: как на рыбацких лодках эвакуировали до 2 тысяч человек

Тогда же поняли, что такие эвакуационные рейсы по киевскому водохранилищу настоящее спасение для оккупированного села. Впоследствии уже несколько лодок отправляли на Киев, вывозили тех, кто выехал из столицы, чтобы скрыться от войны. Приходили люди и из соседних деревень. В дни когда море штормило и идти на Киев было невозможно, рыбаки понемногу начали выходить на промысел. И кормили чуть ли не всю деревню. «Сетями ловили рыбу. Затем вывозили в магазины и раздавали людям. Людям по пару килограммов хватало для пропитания», — говорят рыбаки.

Молодая мама Татьяна, которая и стала первопроходицей эвакуационного маршрута, не перестает благодарить своего спасителя. Он в их семье теперь частый гость, а скоро станут родственниками, мужчина согласился стать крестным для новорожденного мальчика.

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