Рыли окопы в полу: оккупанты в Донецкой области готовились к контрнаступлению ВСУ по методам террористов ИГИЛа

Российские оккупанты в селе на Донетчине, недавно освободившие украинские военные, устраивали себе окопы и "гнезда" для ведения огня по принципу ИГИЛа.

Об этом пишет "Униан".

Как отмечается, оккупанты в захваченном селе Нескучное в Донецкой области рыли глубокие окопы в полу, а в стенах создавали отверстия для пулеметов. Таким образом, они пытались сдержать контрнаступление ВСУ. В местной школе они устроили центральный штаб оккупационных войск.

Однако оккупанты оказались захвачены украинскими военными врасплох. В штурме принимали участие 72 защитника из Сил обороны Украины.

"Они подготовили здание к любой атаке, пробив в стенах проходы между классами, чтобы передвигаться, не подвергаясь обстрелу", — пишет “Униан”.

Что интересно, такую тактику прибегали и боевики ИГИЛ во время битвы за иранский город Мосул в 2017 году.

Оккупанты устраивали гнезда и пулеметов в стенах

Напомним, что в России танк на пляже чуть не раздавил людей.

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