Рыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу": ВСУ показали видео из Чернобыля после побега россиян

Рыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу": ВСУ показали видео из Чернобыля после побега россиян

Оккупанты решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны.

ВСУ показали видео из опасного "Рыжего леса", в котором российские убийцы решили вырыть окопы.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

"Видеоподтверждение: Чернобыльская зона — окопы и капониры, которые нарили рашисты", — говорится в сообщении к видео.

Напомним, российские оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.

По мнению украинской армии, РФ в Чернобыле производила спецоперацию "Снежок-2", чтобы проверить влияние радиации на своих солдатах.

Читайте также: