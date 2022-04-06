Рыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу": ВСУ показали видео из Чернобыля после побега россиян

Оккупанты решили окопаться в самом опасном месте Чернобыльской зоны.
ВСУ показали видео из опасного "Рыжего леса", в котором российские убийцы решили вырыть окопы.
Об этом сообщает Стратком ВСУ.
"Видеоподтверждение: Чернобыльская зона — окопы и капониры, которые нарили рашисты", — говорится в сообщении к видео.
Напомним, российские оккупанты 24 февраля захватили Чернобыльскую зону. Там они вырыли окопы в радиоактивном "Рыжем лесу", который считается настолько опасным, что туда не пускают даже работников Чернобыльской АЭС.
По мнению украинской армии, РФ в Чернобыле производила спецоперацию "Снежок-2", чтобы проверить влияние радиации на своих солдатах.
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