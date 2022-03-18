Рынок слишком мал: криптовалюта не позволит обойти санкции против России

Рынок слишком мал: криптовалюта не позволит обойти санкции против России

Ликвидности криптовалютного рынка не хватает.

Рынок криптовалюты слишком мал, чтобы стать инструментом обхода российских санкций.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В частности, соучредитель Chainalysis Джонатан Левин сообщил, что его компания не видела доказательств систематического использования криптовалюты Россией или Путиным, чтобы уклоняться от санкций.

"Криптовалютный рынок слишком мал, чтобы обслуживать глобальный обход санкций россиянами", – говорят эксперты на банковском комитете американского Сената.

Однако американские законодатели обеспокоены тем, что биткоин может продаваться через посредников и усложнить для государств отслеживание нарушителей санкций.

Ранее стало известно, что Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями. Между тем, россияне круглосуточно стоят в длиннющих очередях к банкоматам.