Рынок труда трещит по швам: на кого сейчас охотятся работодатели

До тридцати человек претендует на одно рабочее место — рынок труда из-за войны трещит по швам.

Спрос в Украине на работу существенно превышает предложение, а у тех, кто имеет работу — кое-где снизили зарплаты, говорится в ТСН.

Развлекательное телевидение – это была мечта всей ее жизни, а война отняла это, потому что уже не актуально. Свои сбережения Екатерина Лепская проедает не сама. К ней из родного Мариуполя переехала мама. В Киев женщина попала через Европу, пройдя российский фильтрационный лагерь. На их мариупольской улице не осталось ни одного целого дома. «Мы бездомные, по факту, у нас нет жилья, у нас нет ни у кого работы, потому что война у нас забрала все. Все говорят, что главное, что жива, но что делать дальше, никто не знает», – говорит женщина.

После потери работы Екатерина зарегистрировалась в Центре занятости, где предложили компенсацию.

Также читайте Украинцев готовят к более прохладным батареям зимой и уменьшению температуры в квартирах

Официально в Украине безработных чуть ли не вдвое меньше – 305 тыс, чем было во время разгара «ковид» – 500 тыс. Такой парадокс эксперты с рынка труда, объясняют тем, что те, кто потерял работу из-за пандемии – регистрировались в центре занятости. А пять миллионов потенциально безработных украинцев, сбежавших от войны за границу, — нынешняя статистика не учитывает.

Когда у владелицы салона, после широкомасштабного вторжения России в Украину, прошел первый шок, она столкнулась с другой проблемой – ее мастерицы все уехали, работать было некому. «Осталась мастер маникюра, парикмахер и я. Либо закрывать салон, либо самой работать, чтобы зарабатывать на аренду, коммуналку», – говорит она.

Искать новых работниц начала между переселенцами — теперь у нее две женщины из Волновахи и две из Бахмута. Снежана Грахно в Луцк переехала еще в апреле. Сбережения кончились быстро и пришлось искать работу здесь. «Мы так думали, что не надолго, на месяц-два и домой, а сейчас так получается, что не знаем, когда мы вернемся», – сокрушается женщина.

По данным центра занятости, количество вакансий сократилось чуть ли не втрое. Больше рабочих рук нуждаются на западе страны. Еще одному парадоксу на рынке труда – посодействовали именно переселенцы, а также переезд бизнеса.

Как только российские оккупанты вышли с севера страны — половину своего производства с Черниговщины предприниматели загрузили в 25 вагонов и перевезли на запад. С оборудованием переехала и часть работников, временно. «Мы для себя планируем, чтобы наши работники из Черниговщины запустили этот проект, построили бизнес, запустили, и мы уже начали набирать работников из Львовщины. Я вижу с этим проблем не будет», – говорит директор промышленной компании «Пожмашина» Олег Лверьянов.

Свое производство, добавляет Олег, хоть и разделили на западный и северный филиалы, но с половиной работников все равно заморозили контракты, а размер зарплаты сократился. И такая тенденция может сохраняться на рынке труда и дальше. Теперь, говорят эксперты, все тесно связано с ситуацией на фронте. «Все смешалось и мы не можем прогнозировать на месяц-два-три, потому что мы не знаем, как оно будет двигаться, рынок труда пытается адаптироваться к той тяжелой экономической ситуации, которая есть. Пока все стоит на паузе, пока не будет понятно, куда мы двигаемся вообще», — объясняет эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина.

В то же время, если в марте вакансии были исключительно в военной отрасли, то сейчас нуждаются в полностью гражданских специалистах. Работы все еще мало, но количество предложений растет. Еще до начала широкомасштабного вторжения России в Украину – на рынке труда не хватало людей с рабочими профессиями. Война эту тенденцию лишь углубила – повара, швеи, водители и трактористы, электрогазосварщики и столяры, парикмахеры и маникюрщицы – именно за ними охотятся работодатели.

Через месяц в статусе безработной Екатерине Лепской не предложили ни одной вакансии. «По вашей специальности, с вашим опытом работы, а я всю жизнь работала на телевидении, что и в мирное время не было вакансий, а сейчас тем более тишина», – говорит Екатерина.

Искать вакансии стало проще – в "Телеграмме"-канале государственного центра занятости "Работа сейчас" ежедневно обновляется их перечень. Те, кто из-под обстрелов убегал без документов — может уволиться дистанционно и стать на учет в центре занятости.

«Уехали без документов – они не могут связаться с работодателем и зарегистрировались, как ВПЛ, они могут обратиться в любой центр занятости в том городе, где они находятся, и прямо в центре написать заявление на имя работодателя на увольнение. Мы своими каналами передаем такое заявление об увольнении работодателю, в ПФ и налоговое и на следующий день после подачи такого заявления, считается днем увольнения и человек уже может получить статус безработного», — объясняет директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Но большинству фактически безработных, удержавшимся на плаву, придется переквалифицироваться — времена, когда на одном дипломе можно доработать до пенсии, в прошлом.

Читайте также:

9-летняя девочка, которая скрывалась от ракет, продала свои волосы ради помощи ВСУ

Dziękuję: несколько тысяч украинцев на улицах Варшавы скандировали для поляков "спасибо" и "пусть живет Польша"

На Прикарпатье монахи приняли в своем монастыре всех переселенцев, которых больше не принимали нигде