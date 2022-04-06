Рынок труда в Украине сократился в десять раз, но некоторым готовы платить на 30% больше, чем до войны

Рынок труда в Украине сократился в десять раз, но некоторым готовы платить на 30% больше, чем до войны

В марте безработных официально в стране увеличилось на 34 тысячи

Украинский бизнес за 42 дня полномасштабной войны пережил несколько этапов. Большинство компаний не были готовы к худшим событиям и не прекращали поиск персонала.

Об этом говорится в ТСН.

Сейчас киевлянин Александр Прищепа два в одном – и руководитель, и наемный работник. Персонал его небольшого кафе в некогда людном месте разбежался кто-куда. «Девушка у меня одна возвращается, она где-то под Белой Церковью. Одна уехала, она далеко во Франции у тети, а одна хочет вернуться», – говорит он.

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Даже одного беглого взгляда по киоскам в Киеве достаточно, чтобы понять – насколько сильно за первый месяц войны изменился рынок труда. Чуть ли не на каждом объявления с перечнем вакансий. Но все они сейчас неактуальны, говорит администратор обувного магазина Наталья.

«Сейчас пока вакансии нет. На какой-то другой магазин может и есть, но наши сотрудники, которые уже выходят, не работали, будут выходить. Стараемся, если на своем месте работы нет, то чтобы где-то на какой-нибудь другой магазин (направлять — ред)», — рассказывает администратор обувного магазина Наталья Мануилова.

Столица – одно из тех мест, где работа замерла. Тысячи замков на киосках, закрытые торговые центры, опустевшие офисы. Опросы самого популярного сервиса по поиску работы утверждают — более трети бизнесов не работает вообще, сорок три процента еще держатся, но в ограниченном режиме. Остальные – пытаются сохранить рабочие места и коллективы.

Рынок труда в Украине за последний месяц сократился в десять раз, отмечает заместитель директора по маркетингу сайта по поиску работы Ярослав Гуменюк. И если раньше было больше тех, кто предлагает работу, сейчас наоборот.

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«Рынок был – рынок работодателя, сейчас это рынок, конечно поисковика. Каждый день появляются новые позиции, которые будут закрываться очень быстро. Не ищут сейчас три-четыре недели, может не быть этих четырех недель, закрывают за дни буквально», – говорит Ярослав.

В марте безработных официально в стране увеличилось на 34 тысячи – это данные Службы занятости. Впрочем, это не значит, что украинцы пересели в государственную помощь. Все активно ищут работу – количество резюме на сайтах выросло в полтора раза. И готовы к смене профессии хотя бы временно.

Самый большой спрос на работников сейчас в производстве и логистике. Правительство упростило требования к водителям — разрешило работать на грузовом транспорте с правами категории В. А коммерческий сектор — повысило зарплаты. «Спрос на водителей растет и предлагают им зарплату на 30-40% больше, чем было в довоенное время», – добавляет Гуменюк.

Сейчас топ-пятерка отраслей, где больше всего нужны работники: агро, перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение и логистика.

Львов стал первым в Украине по количеству вакансий и по росту зарплат, дальше идет столица. Специалисты по найму персонала ожидают, вот-вот привычные сферы начнут оживать, а самый главный украинский капитал — люди начнут вернуться на свои рабочие места. Этого же ждет и владелец столичного кафе Александр Прищепа.

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