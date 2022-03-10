Рынок в беспрецедентной ситуации: нефть подорожала после рекордного обвала

Рынок оценивает, увеличат ли крупные производители предложение, чтобы помочь заполнить разрыв в добыче в России из-за санкций за ее вторжение в Украину.

Цены на нефть выросли в четверг, 10 марта, после резкого падения на предыдущей сессии.

Об этом сообщает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,35% до 112,65 долларов. Базовый контракт упал на 13% на предыдущей сессии, что стало самым однодневным падением почти за два года.

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Фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,5%, до 109,30 долларов за баррель после торгов в диапазоне более 4 долларов. Контракт упал на 12,5% на предыдущей сессии, что стало самым дневным снижением с ноября.

Отмечается, что неопределенность по поводу того, откуда и когда будут поступать поставки для замены нефти второго по величине в мире экспортера, России, в условиях жесткого рынка привела к широкому диапазону прогнозов цен на нефть от 100 до 200 долларов за баррель.

"Поэтому предположить, что рынок нефти находится в замешательстве, было бы занижением, поскольку мы находимся в беспрецедентной ситуации", — отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Напомним, что 8 марта нефть подорожала до максимального уровня с 2012 года, достигнув почти $130 за баррель, после сообщений о возможном введении США запрета на ее импорт из России.

ТСН.ua