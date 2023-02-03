Рывок отчаяния и начало конца: эксперт прокомментировал возможность нового наступления России

Для России попытка очередного масштабного наступления на Украину — это рывок отчаяния, чтобы показать, что ее войска еще не способны. Но после этого рывка вряд ли они смогут производить какие-то действия. А если снова потерпят поражение, не прорвавшись никуда, то это станет фактически началом конца Российской Федерации.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ 3 февраля.

Эксперт напомнил, что в первой волне широкомасштабной агрессии против Украины Россия использовала ударные группировки, оснащенные подготовленным личным составом.

"Уровень подготовки можно, конечно, обсуждать, но нужно понимать, что у России была достаточно профессиональная контрактная армия, которая позволяла ей проводить отдельные довольно успешные операции. В частности, в Сирии, Грузии. Их нельзя назвать неуспешными для Российской Федерации. И эта армия в целом осталась на полях сражений Украины", — отметил он.

Но теперь, по словам Грабского, Россия перешла в свою традиционную армию. Это уже институциональная память и традиции — использовать именно мобилизационную армию для решения своих вопросов, говорит эксперт.

"У этой армии, конечно, более низкий уровень оснащения, подготовленности, но она достаточно серьезно оснащена еще старыми образцами советского вооружения, боевой техники", — сказал Грабский.

В то же время эксперт подчеркнул, что Россия, как и страны Европы, как и США и вообще цивилизованный мир, не готовилась к войне, которую она получила в Украине.

"И здесь уже вопрос стоит о том, насколько Россия сможет выдержать такое напряжение боев. И проведя еще одну наступательную операцию, вряд ли она сможет собрать армию, которая в будущем, и в случае серьезной неудачи, сможет противодействовать или хотя бы выполнять какие-то серьезные задачи ", — отметил он.

Поражение на фронте приведет к разочарованию в обществе, когда война станет частью каждого, а к этому россияне не готовы, считает Грабский.

"Экономика России начнет сильнее и сильнее страдать не только от прямых действий санкций, но и от косвенных факторов войны, а именно - потерь даже того персонала, который может быть привлечен. Поэтому для России сейчас это словно рывок отчаяния, чтобы показать, что да, мы что-то можем. Но после этого рывка вряд ли они смогут проводить какие-то определенные действия. А если потерпят серьезное поражение, не прорвавшись никуда, то это станет фактически уже началом конца Российской Федерации, по моему мнению", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, у Зеленского уверены, что "большое наступление" главы Кремля Путина провалится, как и предыдущее. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин переоценил силы: новое наступление России провалится

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