С 1 апреля в оккупированном Крыму началась 19 незаконная призывная кампания

Российская Федерация начала незаконную призывную кампанию на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополь.

Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

"С сегодняшнего дня в РФ продлится 19 незаконная призывная кампания на срочную службу, в том числе и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. С 2015 года во временно оккупированном Крыму прошло 18 незаконных призывных кампаний, в рамках которых на службу в вооруженные силы государства было призвано около 44,5 тыс. призывников", — сообщили в ведомстве 1 апреля.

По информации Представительства, жители полуострова, граждане Украины, в который раз пытаются избегать незаконного призыва, впрочем, оккупационные администрации будут пытаться их заставить через механизмы уголовного преследования. Уже известно о 520 случаях, из которых 206 после 24.02.2022, то есть 40%.

Отмечаем, что такие действия представителей государства-агрессорки являются системным военным преступлением и напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил оккупантами, системная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма, а также перемещение граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны", — говорится в заявлении.

Также в Представительстве напомнили, что незаконная призывная кампания РФ в Крыму и уголовное преследование граждан за уклонение от призыва осуждают также мировые сообщества, в том числе в резолюциях ГА ООН от 18 декабря 2019 года и от 16 декабря 2020 года. Республике Крым и Севастополе”.

"Обращаемся гражданам Украины, которых принуждают к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, сообщать о фактах незаконного призыва. Собранные доказательства помогут в работе по документированию и привлечению виновных за организацию незаконных призывов в Крыму к ответственности, а также защите наших граждан-жертв". военных преступлений", — подчеркнули представители президента Украины в Автономной Республике Крым.

Ранее ТСН.ua сообщал, что россияне готовятся к обороне Крыма. Партизаны "Атеш" сообщили о тенденции накопления бронированной техники в Крыму. Так, в Евпаторию недавно прибыло около 31-го танка, что говорит нам о опрокидывании целого танкового батальона.

Читайте также: