Подготовка в ВСУ стала более длительной: что изменится для новобранцев

К пилотному проекту подготовки привлечены около 500 новобранцев

С 1 ноября учебные центры всех Вооруженных сил Украины перешли на программу базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 1,5 месяца вместо 30 дней.

Об этом сообщил начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк в комментарии Укринформу.

"Такое решение утверждено главнокомандующим ВС Украины с учетом текущих результатов работы, которая продолжается на базе четырех ключевых военных учебных центров. К пилотному проекту, разработанному Главным управлением доктрин и подготовки ГШ ВСУ (J7), привлечено около 500 новобранцев", – сказал он.

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Палагнюк отметил, что увеличение времени обучения происходит в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих", направленной на улучшение подготовки украинских защитников.

"Продление базовой общевойсковой подготовки включает увеличение объема занятий по огневой подготовке, к медицинской помощи и другим дополнительным курсам. Такие изменения продиктованы запросом от воинских частей, выполняющих боевые задания на фронте", — добавил он.

Новая базовая программа увеличилась на 78 часов.

"Среди ее ключевых показателей можно выделить существенное усиление огневой подготовки — она увеличена на 33 часа, а количество учебных упражнений из 23 выполняемых ранее отрабатывается в 45 вариациях. Дополнительная практика также касается комплексной тактической подготовки, действий личного состава по БПЛА и РЭБ, технологии войны, мероприятий боевого опыта, знаний и навыков применения коллективного оружия и т.д.", – детализировал Палагнюк.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до февраля 2025 года. Действие военного положения продлено еще на 90 дней.