С 1 сентября освобождено более 1000 квадратных километров нашей территории – Зеленский

По словам Зеленского, в рамках продолжающихся оборонных операций украинские военные освободили уже десятки населенных пунктов.

Об этом украинский президент рассказал в традиционном видеообращении к соотечественникам, опубликованное поздно вечером 8 сентября.

"Провел сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Прежде всего относительно наших активных действий на передовой. В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои уволили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября уволено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам, спецслужащим за каждый украинский флаг, который установлен на днях", — отметил Зеленский.

Также украинский президент отметил, что под заседание Ставки верховного главнокомандующего заслушал доклад командующих оперативных направлений, есть определенные решения.

"Ставка продолжит работать в формате таких довольно частых заседаний и совещаний, чтобы наши командиры на местах имели полную поддержку на всех уровнях и чтобы Вооруженные Силы нашего государства, разведка и весь сектор обороны и безопасности получали все необходимые ресурсы, все необходимые материальные, политические, информационные., дипломатические и любые другие средства для эффективной обороны Украины и изгнания кафиров. Вся государственная деятельность сосредоточена на нуждах фронта и защиты наших людей", — подчеркнул глава Украины.

Зеленский выразил благодарность всем защитникам и защитницам, кто защищает Украину от врага.

"Я благодарен всем украинским воинам, всем, кто борется за свободу для нашего народа – и на юге, и на востоке, и в боях на фронте, и тем, кто вносит свой вклад в нашу победу соответствующими операциями в тылу врага. Освобождение нашей земли – это заслуга всех, кто четко и вовремя выполняет общий оборонный замысел, а особенно хочу поблагодарить сегодня бойцов 115-й отдельной бригады терробороны Оперативного командования «Север», отличившихся храбростью и нужными Украине результатами в боях в феврале-марте, когда останавливали продвижение врага, и которые и сейчас продолжают защищать наше государство на Северном направлении. Также благодарен бойцам 117-й отдельной бригады терробороны, действующих на направлении Суджа – Сумы, и первой танковой бригаде, которая крепко держит позиции в направлении Гомель – Городня", — подытожил президент Украины .

Напомним, Вооруженные силы Украины официально освободили от оккупантов Балаклею Харьковской области.

Читайте также: