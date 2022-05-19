С 10 мая россияне нанесли 63 ракетных удара по Украине — Генштаб ВСУ

С 10 мая россияне нанесли 63 ракетных удара по Украине — Генштаб ВСУ

Основными целями оккупантов стали объекты гражданской и военной инфраструктуры.

По состоянию на утро сегодняшних суток, начиная со вторника, 10 мая, российские оккупанты нанесли 63 ракетных удара по Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, основными целями врага стали объекты гражданской и военной инфраструктуры. Удары получили объекты во Львовской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Одесской и Николаевской областях — именно в тех областях, где боевые действия не ведутся.

Напомним, что оккупанты из тяжелого оружия ударили по Северодонецку: 12 погибших и более 40 раненых.

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