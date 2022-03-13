С 13 марта в национальном роуминге можно пользоваться мобильным интернетом: как это сделать

Операторы напомнили, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого.
В рамках национального роуминга абоненты теперь могут пользоваться мобильным интернетом.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе украинских операторов Киевстар, Vodafone Украина и lifecell.
"В настоящее время абоненты могут пользоваться не только голосовыми звонками и SMS, но и мобильным 2G/3G интернетом на скорости до 512 кбит/с, чтобы обмениваться сообщениями в мессенджерах или искать информацию в интернете", - говорится в сообщении.
Операторы напомнили, что национальный роуминг позволяет при пропаже связи одного оператора подключаться к сети другого.
"Сейчас наличие мобильного интернета не менее важно, чем звонки, ведь позволяет быть на связи с близкими онлайн и проверять актуальные новости.
При этом тарификация услуг в национальном роуминге сохраняется в соответствии с тарифным планом оператора, услугами которого пользуется абонент", - объясняют компании.
Для абонентов lifecell роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит – необходимо произвести ручные настройки.
Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, выполнив ручные настройки на смартфоне:
- Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell
- Если зарегистрироваться не удалось, нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность использования мобильного интернета – отправить сообщение в мессенджере.
Операторы обратили внимание, что подключение национального роуминга может создать дополнительную нагрузку на мобильные сети. Для того чтобы все абоненты имели доступ к связи в важный момент, они советуют:
- отключить автозагрузку в мессенджерах и других приложениях. Например, автоматическое обновление в Play Market и App Store через мобильные сети;
- в настройках смартфона можно запретить приложениям, работающим в фоновом режиме, использовать мобильный трафик;
- установить меньшее качество видео в YouTube и других видеостриминговых сервисах;
- при наличии следует использовать Wi-Fi.
"Также абонентам важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включив автовыбор сети", - добавили операторы.
Напомним, 7 марта начал работу национальный роуминг в Украине. Пока технология будет работать в тестовом режиме. Это означает, что, когда у одного оператора теряется связь, абонент в ручном режиме сможет подключиться к другому оператору.
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