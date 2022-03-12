С 14 марта образовательный процесс возобновляется в большинстве регионов: МОН создало Всеукраинское онлайн расписание

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы из разных ресурсов.

Чтобы не допустить необратимые потери в образовании, уже с 14 марта образовательный процесс в большинстве регионов будет возобновлен. Он будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

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Для удобства организации этого процесса для большого количества детей, в том числе эвакуированных, Министерство образования и науки Украины совместно с компанией Google Украина создали Всеукраинское онлайн расписание.

"В самое сложное для страны время мы совместно с партнерами объединили все силы и ресурсы, чтобы каждый имел доступ к образовательному процессу. Мы понимаем, что многие дети почти постоянно находятся в укрытиях, а многие вынуждены были эвакуироваться от жестокой агрессии рф. Мы должны продолжать образовательный процесс по крайней мере в тех регионах, где это возможно и ситуация позволяет. Сейчас мы рекомендовали начать обучение в дистанционном формате и подготовили для этого определенные инструменты", — отметил Министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы различных ресурсов ( Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и т.д.) для предметов согласно календарно-тематическому планированию.

Онлайн-расписание реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени будут иметь доступ все желающие. Расписание разработано для учащихся 1-11 классов. Все желающие могут использовать ВШО, где содержатся видеоуроки, конспекты, тестовые задания, есть Кабинет учителя, который дистанционно может поддерживать связь с учеником, а также для которой разработано мобильное приложение.

Во многих регионах все еще остается недостаточно качественная связь и доступ в интернет. Именно поэтому, чтобы все же образовательный процесс проходил, совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины и партнерами с понедельника на украинском телевидении будет запущена трансляция уроков для 5-11 классов. Расписание занятий будет опубликовано на официальных каналах МОН, а также на ТВ-каналах.

Кроме того, уроки будут доступны на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Киевстар ТВ, sweet.tv.

Напомним, в Минобразования решили для выпускников 11 классов отменить ДПА, ВНО и вступительные экзамены именно на 2022 год. По словам Шкарлета, механизм будет создан по принципу ВНО без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует ни в каких коррупционных схемах.

ТСН.ua