С 16 апреля "Укрзализныця" возобновляет поезда в Чернигов и Нежин: расписание движения

На маршруте сначала будут курсировать дизель-поезда польского производителя Pesa, позже – современные пассажирские вагоны на локомотивной тяге.

С 16 апреля "Укрзализныця" возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области, в частности, Нежином.

Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

""Укрзализныця с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с Черниговом. Этот город был во вражеской блокаде больше месяца и постоянно бомбился артиллерией врага. В областной центр будет ездить региональный дизель-поезд № 894/893, он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 11:06. В обратном направлении поезд будет отправляться в 15:18 и прибывать в Чернигов в 19:20", — говорится в сообщении.

Поезд будет делать остановки на станциях Муравейка, им. Бориса Олейника, Вересоч, Вертиевка, Нежин, Носовка, Кобыжчи, Бобровица, Заворичи, Бобрик, Бровары, Дарница, Выдубичи, Киев-Демеевский и Протасов Яр.

Кроме того, "Укрзалізниця" возобновляет с 16 апреля ряд пригородных поездов Дарница-Нежин. Первый поезд из Нежина будет отправляться в 06:00 и прибывать на железнодорожную станцию Дарница (Киев) в 08:45. Следующий поезд будет отправляться из Нежина в 12:15 и прибывать в Киев в 15:00. В обратном направлении поезда будут отправляться из Дарницы в 09:00 и 17:17, прибывать в Нежин в 11:45 и 20:00 соответственно.

Стоит отметить, что ранее "Укрзализныця" назначила региональный экспресс Харьков — Ворожба (через Сумы) и обратно. Также с 12 апреля были возобновлены поезда в Сумской области: Терещенская – Шостка, Конотоп – Шостка, Конотоп – Ворожба, Конотоп – Бахмач, Хутор Михайловский – Конотоп и Терещенская – Конотоп.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 51-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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