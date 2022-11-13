С 2023 года Россия планирует восстановить интенсивность наступлений – Маломуж

Для восстановления интенсивности наступлений РФ будет использовать подготовленных мобилизованных военных и добровольческие отряды.

С нового года Россия планирует проводить наступательные операции в Украине по разным операционным направлениям. Военно-политическое командование РФ планирует восстановить утраченную интенсивность.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

"С Нового года они прланируют проводить наступательные операции в разных операционных направлениях. То есть продолжать движение по захвату Донецкой области, удерживать позиции в Запорожской области, на левобережье Херсонщины. Если подтянутся большие резервы, тем более группы, которые готовятся на базе "вагнеровцев" и " кадыровцев", будут укреплять решающие направления. Например, Донецкое, Запорожское, левобережье Херсонского направления", — рассказал Маломуж.

По его словам, для этого будут использованы как подготовленные мобилизованные военные, так и добровольческие отряды, имеющие более высокий уровень подготовки, которые будут жестко контролировать мобилизованных, будут играть роль заградотрядов, а также будут привлечены на прорывных направлениях.

Освобождение Херсона

Вооруженные силы Украины освободили Херсон 11 ноября. Накануне, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ выводит свои войска из оккупированного Херсона.

По состоянию на 13 ноября в освобожденном Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция, постепенно возобновляющие вещание украинского телевидения и радио.

В Министерстве обороны Украины назвали командиров, за которыми стоит блестящее освобождение юга от врага. Их называют "глубами внутренней силы", стремящимися к победе.

По предположениям британской разведки следующие цели Украины, скорее всего, будут либо в направлении Мелитополя на юге, либо на востоке.

По данным Института изучения войны отступление оккупантов из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и президентом РФ Владимиром Путиным, подрывая доверие к преданности диктатору и его способности выполнить свои военные обещания.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что оккупанты накануне входа ВСУ бежали из Херсона, у них была паника. Для побега они использовали любые способы – кто пешком, кто на лодках через Днепр.

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