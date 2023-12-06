С 2024 года Кремль против Украины будет увеличивать количество кибератак с искусственным интеллектом

Наше государство должно быть готово к кибератакам со стороны Кремля.

В следующем году Украина будет сталкиваться с более сложными кибератаками со стороны российских оккупантов. Применять они могут, в частности, искусственный интеллект.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

Как стало известно, наше государство должно быть готово к кибератак со стороны Кремля, применять они могут и искусственный интеллект.

"Противник активно привлекает молодежь и готовит новое поколение мотивированных хакеров, которые в будущем станут субъектами киберпреступности. Мы ожидаем, что атаки российских хакерских групп будут более сложными, поэтому украинские киберзащитники – как специальных органов, так и бизнеса – должны быть к этому готовы", – рассказал специалист Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Назар Тимошик.

Напомним, что в ЕС сделали предупреждение относительно высокой угрозы со стороны российских хакеров.

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