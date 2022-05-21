С 22 мая в Литве не будет российского газа, нефти и электроэнергии

С 22 мая в Литве не будет российского газа, нефти и электроэнергии

Литва не будет получать газ, нефть и электричество из России. Оператор биржи Nord Pool решил не покупать российскую электроэнергию у ее единственного импортера в странах Балтии – группы Inter RAO с 22 мая.

Это значит, что с воскресенья в Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии.

Об этом сообщает Delfi.

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"Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", — сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По словам министра, свои потребности в электричестве страна покроет за счет местной зеленой энергетики и станет государством-экспортером.

Газовые потребности Литвы обеспечиваются за счет терминала СПГ (сжиженного природного газа) в Клайпеде, куда поставляют газ из США. В электричестве – за счет местного электричества и импорта из стран ЕС через существующие соединения со Швецией, Латвией и Польшей.

Ранее стало известно, что правительство Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза.

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