С 24 февраля из российского плена уже вернули более тысячи украинцев – ГУР

В разведке отметили, что динамика обменов только растет.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что с начала полномасштабного вторжения России из российского плена за обменами вернулись уже более тысячи украинцев.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Уже более тысячи украинцев вернулись из российского плена с момента полномасштабного вторжения, почти 30 обменов состоялись", – отметил он.

Юсов отметил, что уже планируются следующие обмены – "как большая работа в контексте обмена всех на всех, так и отдельные обмены". Также он подчеркнул, что динамика обменов хороша и только растет.

Напомним, что в субботу, 29 октября, был проведен очередной обмен пленными. Удалось уволить 52-х украинцев — офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них — 12 бойцов НГУ, включая два азовца, 18 из ВМС, 8 из ГНСУ, 9 из ТРо, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.