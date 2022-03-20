С 26 марта военное положение в Украине будет продлено на месяц: Зеленский подписал закон

С 26 марта военное положение в Украине будет продлено на месяц: Зеленский подписал закон

Россия вторглась на украинские земли 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Президент Украины по состоянию на 20.03.2022 подписал законы Украины: закон Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX (регистр. №7168)", — отмечается в сообщении.

Согласно документу срок действия военного положения в Украине продлевается с 05.30 26 марта сроком на 30 суток.

Закон о военном положении предусматривает, что на территории Украины могут вводиться: обязательная трудовая обязанность; отчуждение личного имущества; ограничение на передвижение; комендантский час; запрет на торговлю оружием и алкоголем; запрет на массовые мероприятия и забастовки; ограничение работы средств связи и Интернета; запрет военнообязанным изменять место жительства.

Напомним, Россия вторглась на украинские земли 24 февраля. Тогда президент России Владимир Путин назвал в видеообращении это "специальной военной операцией", целью которой является "защита" Донбасса. В тот же день в Украине было введено военное положение. 15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока его действия.

В Украине введено военное положение, а Россия около пяти утра начала полномасштабное вторжение

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