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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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С аэродрома «Оленья» взлетели три Ту-22М3: накануне предупреждали о ракетной угрозе

С российского аэродрома «Оленья» взлетели три самолета Ту-22М3, оснащенные ракетами Х-22 и Х-32.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Россия подняла в воздух три самолета Ту-22М3

Россия подняла в воздух три самолета Ту-22М3 / © ТСН.ua

В субботу, 15 августа, в России зафиксировали взлет трех бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Оленья». Вчера мониторинговые ресурсы предупреждали о повышенной угрозе применения ракет Х-32 по Киеву и Киевской области.

О взлёте российских самолётов сообщают мониторинговые каналы.

На данный момент информации о возможных запусках ракет нет. По данным мониторинговых ресурсов, выход самолетов на потенциальные стартовые позиции ожидается ближе к 12:30.

Что известно о Ту-22М3

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный ещё во времена СССР. После распада СССР самолёты этого типа остались на вооружении России.

С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно задействуют самолеты Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине. Эти бомбардировщики являются носителями ракет Х-22 и Х-32.

Напомним, в ночь на 15 августа российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника по многоэтажному дому. В результате атаки погиб трехмесячный младенец.

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