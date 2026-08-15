С аэродрома «Оленья» взлетели три Ту-22М3: накануне предупреждали о ракетной угрозе

Россия подняла в воздух три самолета Ту-22М3 / © ТСН.ua

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В субботу, 15 августа, в России зафиксировали взлет трех бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Оленья». Вчера мониторинговые ресурсы предупреждали о повышенной угрозе применения ракет Х-32 по Киеву и Киевской области.

О взлёте российских самолётов сообщают мониторинговые каналы.

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На данный момент информации о возможных запусках ракет нет. По данным мониторинговых ресурсов, выход самолетов на потенциальные стартовые позиции ожидается ближе к 12:30.

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Что известно о Ту-22М3

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный ещё во времена СССР. После распада СССР самолёты этого типа остались на вооружении России.

С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно задействуют самолеты Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине. Эти бомбардировщики являются носителями ракет Х-22 и Х-32.

Напомним, в ночь на 15 августа российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника по многоэтажному дому. В результате атаки погиб трехмесячный младенец.

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