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С аэродрома «Оленья» взлетели три Ту-22М3: накануне предупреждали о ракетной угрозе
С российского аэродрома «Оленья» взлетели три самолета Ту-22М3, оснащенные ракетами Х-22 и Х-32.
В субботу, 15 августа, в России зафиксировали взлет трех бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Оленья». Вчера мониторинговые ресурсы предупреждали о повышенной угрозе применения ракет Х-32 по Киеву и Киевской области.
О взлёте российских самолётов сообщают мониторинговые каналы.
На данный момент информации о возможных запусках ракет нет. По данным мониторинговых ресурсов, выход самолетов на потенциальные стартовые позиции ожидается ближе к 12:30.
Что известно о Ту-22М3
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, разработанный ещё во времена СССР. После распада СССР самолёты этого типа остались на вооружении России.
С начала полномасштабного вторжения российские войска регулярно задействуют самолеты Ту-22М3 для ракетных ударов по Украине. Эти бомбардировщики являются носителями ракет Х-22 и Х-32.
Напомним, в ночь на 15 августа российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника по многоэтажному дому. В результате атаки погиб трехмесячный младенец.