С автоматами Калашникова и в советской форме: в Мариуполе оккупанты готовят детей к войне (фото)

Уже неоднократно в школы приходили российские оккупанты, чтобы провести так называемые "уроки мужества".

В Мариуполе оккупанты готовят детей к войне. В местной школе №26 прошло мероприятие организованное "Юнармией". Одетые в советскую форму активисты учили мариупольских школьников пользоваться "автоматом Калашникова". Также агитировали присоединяться к юнармейскому движению.

Об этом пишет Мариупольский городской совет.

В сообщении говорится, что уже неоднократно в школы приходили российские оккупанты, чтобы провести так называемые "уроки мужества". Таким образом, они пытаются навязать культ ненависти и войны мариупольским детям. И это после того, что им пришлось пережить в блокадном городе.

Фото: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, 13 февраля во временно оккупированном Мариуполе прилетело по расположению российских оккупантов.

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