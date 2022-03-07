С автоматом и букетом цветов: украинская защитница показала фото из Киева

По словам девушки, цветы – подарок от батальона.
Киевлянка, присоединившаяся к рядам территориальной обороны, показала фото из центра города. На нем девушка держит в руках автомат и букет цветов, подаренный ребятами из ее батальона.
Фото Маргарита опубликовала у себя в Facebook.
"Это нужно было пойти в армию, чтобы получить такой букет", — пошутила она.
В комментариях к публикации девушка рассказала, что в теробороне выступает в роли медика. По ее словам, с первого дня добровольцев там учат стрелять.
"Самая красивая защитница", "Богиня!", "Красивенная", — написали украинцы в комментариях.
Напомним, что в Киеве за время войны родилось 479 малышей: 251 мальчик и 228 девочек.
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