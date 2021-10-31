С беспилотников коварно сбрасывали выстрелы ВОГ: боевики в течение суток на Донбассе шесть раз нарушали "тишину"

С начала этих суток оккупанты уже дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
На Донбассе за прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня, дважды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.
Так, у Гранитного боевики применили артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм. В направлении Южного враг вел обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Катериновки окупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево противник привлек беспилотники, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
По состоянию на 7 часов утра, 31 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Окупанты стреляли из гранатометов разных систем вблизи Луганского. В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям воинов рубежи наших подразделений остались прежними.
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