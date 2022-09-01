С чем связано, что РФ сейчас меньше наносит ракетные удары по Украине: ответ военного эксперта

В настоящее время наблюдается уменьшение интенсивности ракетных обстрелов России. Это связано с тем, что страна-оккупант хранит ракеты.

В частности, РФ может планировать эффективный прорыв украинского ПВО, а для этого ему нужно аккумулировать ракеты.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Интенсивность ракетных обстрелов уменьшилась. Это связано с тем, что россияне выстреливают ракет больше, чем могут производить", – сказал военный эксперт.

"Недавно российское предприятие похвасталось тем, что во время состоявшегося в Москве форума "Армия-2022" получило годовой контракт на изготовление 30 ракет "Оникс". Это противокорабельные ракеты, но россияне ими готовят по украинским городам. 30 ракет в год — это не такой уж плохой темп. Однако мы должны исходить из того, что оккупанты банально выстреливают больше, чем могут пополнять свои запасы", — добавил он.

Напомним, в Генеральном штабе сообщили, что российские военные рассчитывают возобновить наступление на Донбасс и Запорожскую область. Для этого они эрегруппируются и опрокидывают дополнительные войска на Донбасс и Запорожскую область.

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