С Чернобыльской АЭС удалось частично вывезти персонал, который находился в заложниках оккупантов с начала войны

С Чернобыльской АЭС удалось частично вывезти персонал, который находился в заложниках оккупантов с начала войны

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции.

20 марта, на 25 день войны, удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию людей, находившихся на территории оккупированной станции более 600 часов.

Об этом сообщает КП "Энергоатом".

За этот день удалось вывезти 64 человека:

50 человек – сменного персонала ЧАЭС.

9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной).

1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

4 "сталкера".

"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия", — сообщает прессслужба предприятия

Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.

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