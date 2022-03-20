С Чернобыльской АЭС удалось частично вывезти персонал, который находился в заложниках оккупантов с начала войны

На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев-работников станции.
20 марта, на 25 день войны, удалось провести частичную ротацию персонала Чернобыльской АЭС и эвакуацию людей, находившихся на территории оккупированной станции более 600 часов.
Об этом сообщает КП "Энергоатом".
За этот день удалось вывезти 64 человека:
- 50 человек – сменного персонала ЧАЭС.
- 9 служащих Национальной гвардии Украины (8 женщин и 1 онкобольной).
- 1 служащего Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
- 4 "сталкера".
"На замену эвакуированного персонала ЧАЭС отправилось 46 добровольцев-работников станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функционирования предприятия", — сообщает прессслужба предприятия
Напомним, что персонал находился на рабочих местах около 600 часов, героически выполняя свои профессиональные обязанности и поддерживая надлежащий уровень безопасности.
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