С Черного моря Украине грозят 4 вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами

В общей сложности в акватории Черного моря на боевом дежурстве находится 21 российский корабль.

По состоянию на воскресенье, 4 декабря, в Черном море оккупанты вывели на боевое дежурство 21 корабль, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп, способный нанести вражеский флот по Украине, составляет 24 ракеты.

Об этом сообщили в строительстве ВМС ВС Украины.

Значительная часть российского флота расположена в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 76 ракет;

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В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

в Азовское море – 1 судно, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор;

в Черное море – 0 судов.

В ВМС ВСУ отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, Украина благодаря морским дронам и ракетам Гарпун получила серьезное преимущество в Черном море и может создавать угрозу для кораблей Черноморского флота России.

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