С экс-командующего Черноморским флотом РФ взыскают триллион компенсации за аннексию Крыма

Вице-адмирал, экс-командующий Черноморским флотом РФ, руководивший военными подразделениями во время вторжения на территорию АР Крым приговорен к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Командующий военно-морскими силами РФ признан виновным в совершении ряда преступлений против основ нацбезопасности Украины. Вице-адмирал своими действиями обеспечил военную оккупацию территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям. Нарушена территориальная целостность Украины и потеряна государственная собственность на сумму свыше 1 080 352 000 000 грн.

Судом также удовлетворен гражданский иск прокурора и обязан взыскать с осужденного в пользу Украины более триллиона гривен нанесенного ущерба.

Прокуроры доказали, что командующий ЧФ РФ с 20 февраля по 21 марта 2014 года совместно с представителями власти и вооруженными формированиями России спланировали и организовали рассредоточение на объектах военных подразделений российской армии. Они непосредственно совершили вторжение на территорию Крыма. Также осужденный блокировал подразделениями российского Черноморского флота воинские части ВСУ, ГНС, внутренние войска МВД Украины.

В ходе судебного разбирательства также доказано, что осужденный склонял украинских военнослужащих-граждан Украины к совершению государственной измены. Увещевал и подкупал их обещаниями дальнейшего прохождения службы на новых кораблях ЧФ РФ.

Напомним, в Крыму показали, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Читайте также: