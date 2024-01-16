"С этим мы не выиграем войну": военная Руна о масштабах бюрократии в армии

Руна призвала хотя бы на время полномасштабной войны все эти бюрократические процессы упрощать.

Бюрократия в армии раздражает военнослужащих и мешает им выполнять свои обязанности.

Об этом заявила военнослужащая 56-й бригады Руна в интервью Нromadske.

"Больше всего меня раздражает то, что очень много палок в колеса вставляют в нашей внутренней системе: все эти журналы, которые ну совсем не нужны, книги проверок, акты и т.д.", – рассказывает защитница.

По ее словам, если вооружение идет на ремонт, его потом приходится очень долго ждать.

"Где-то одна буква не так – все акты возвращают. И вместо того, чтобы установка уже была у меня и работала, она просто стоит – готова, сделана. Все упирается в документы, и это очень тормозит весь процесс работы", – отмечает Руна. .

По ее наблюдениям, настолько много вставляется палок в военные колеса, что с этим трудно будет выиграть войну. Руна призвала хотя бы на время полномасштабной войны все эти бюрократические процессы упрощать.

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