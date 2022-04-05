"С фамилией Арестович 39 суток пробыл в оккупации": советник главы ОП рассказал о своем племяннике

"С фамилией Арестович 39 суток пробыл в оккупации": советник главы ОП рассказал о своем племяннике

Оккупанты ни разу не спросили фамилию у родственника Арестовича.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вышел на связь его племянник-врач, с идентичной фамилией 39 дней проведший в оккупации.

Об этом советник главы ОП написал в Сети 5 апреля.

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"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними – с фамилией Арестович и 39 суток пробыл в оккупации", – говорится в сообщении.

"Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал", — добавил Арестович.

— Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними – с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.



Только что вышел на связь.



Прозвище ни разу не спросили.



Из больных и местных никто не сдал. — Arestovych (@arestovych) 5 апреля 2022

Напомним, ранее Арестович описал, как российские оккупанты пытаются взять в кольцо украинских военных в Донецкой области.

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