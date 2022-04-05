"С фамилией Арестович 39 суток пробыл в оккупации": советник главы ОП рассказал о своем племяннике

Оккупанты ни разу не спросили фамилию у родственника Арестовича.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вышел на связь его племянник-врач, с идентичной фамилией 39 дней проведший в оккупации.
Об этом советник главы ОП написал в Сети 5 апреля.
"Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними – с фамилией Арестович и 39 суток пробыл в оккупации", – говорится в сообщении.
"Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал", — добавил Арестович.
— Мой племянник-врач отказался покидать больных, остался с ними – с фамилией «Арестович» и 39 суток пробыл в оккупации.— Arestovych (@arestovych) 5 апреля 2022
Только что вышел на связь.
Прозвище ни разу не спросили.
Из больных и местных никто не сдал.
Напомним, ранее Арестович описал, как российские оккупанты пытаются взять в кольцо украинских военных в Донецкой области.
Читайте также: