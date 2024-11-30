С февраля 2022 года радиотехнические войска зафиксировали почти миллион воздушных целей

Осуществлено сопровождение 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БпЛА, более 13 тысяч ракет разных типов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ зафиксировали около 1 миллиона российских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Почти миллион воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабного вторжения России. Этот род войск называют глазами Воздушных Сил", – говорится в сообщении.

Сообщается, что было обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 тысяч вражеских целей: 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БпЛА, более 13 тысяч ракет разных типов.

"Получив данные о вражеских целях, в бой вступают авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, активируют свои средства подразделения радиоэлектронной борьбы. Вся страна получает уведомление об опасности и карта становится красной", — рассказали военные.

Напомним, в октябре этого года российские оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2023 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа.

С начала 2024 года противник запустил по территории Украины 6987 ударных БпЛА. Преимущественно вражеские дроны целились по гражданской и критической инфраструктуре Украины.